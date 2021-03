LOSC : Lille embête le PSG et l’OL, Galtier crie au complot

Dans : LOSC.

Sanctionné pour son comportement face à Brest (0-0) le mois dernier, Christophe Galtier a écopé d’un match de suspension qu’il purgera à Monaco. De quoi provoquer une nouvelle colère de l’entraîneur lillois.

« Eh monsieur l’arbitre, vous n’êtes pas honnête ! Malhonnête ! » Accroché par le Stade Brestois (0-0) en février dernier, Christophe Galtier s’en était pris à l’arbitre principal. En cause, le temps additionnel insuffisant selon l’entraîneur du LOSC qui reprochait aux Bretons d’avoir joué la montre. Résultat, la commission de discipline lui a infligé un match de suspension qu’il purgera lors du choc à Monaco dimanche.

En pleine course au titre, on peut dire que ça tombe mal pour Galtier qui a lancé une grave accusation. « C'est incompréhensible, a-t-il réagi. On a fait une visioconférence. Je n'ai pas cherché à me dédouaner de mes propos. Mais il y a une différence dans l'interprétation. Je n'ai pas traité l'arbitre, mais j'ai dit qu'il avait été malhonnête concernant le temps additionnel et le gain de temps de Brest. Il y a une différence à le dire. Jusqu'à preuve du contraire, est-ce que malhonnête est une insulte ? »

Les soupçons de Galtier

« Je prends une sanction lourde, parce que l'on me dit que je l'ai traité de malhonnête depuis le banc de touche. Ce n'est pas le cas. Je n'aurais peut-être pas dû le dire de cette manière, mais je n'ai pas traité l'arbitre de malhonnête, s’est défendu le coach des Dogues. Je trouve la sanction lourde et disproportionnée. Surtout quand on connaît l'importance du match qui arrive. Je suppose que les gens de la commission connaissaient le calendrier et ont pris un malin plaisir à me suspendre pour ce match-là. » Là non plus, Galtier ne se fera pas d’ami du côté de la LFP…