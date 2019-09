LOSC : Lille devait gagner, Galtier peste contre la VAR

Dans : LOSC, Ligue 1.

Ce dimanche après-midi, Lille a concédé le match nul sur la pelouse de Rennes (1-1) malgré l’ouverture du score de Jonathan Ikoné. Le LOSC, qui avait l’occasion de grimper sur le podium en cas de succès, ressort frustré de cette rencontre. D’autant que selon Christophe Galtier, l’égalisation rennaise signée Adrien Hunou n’aurait pas dû être validée en raison d’une faute au préalable sur le capitaine lillois José Fonte.

« Après avoir mené au score, il aurait fallu marquer ce deuxième but et être plus juste pour rendre le match plus simple sur la fin car nous avons été acculés lors des 10-12 dernières minutes. C'est notre meilleur contenu de match à l'extérieur. Il nous a manqué de la réussite, de la justesse sur la dernière passe ou le dernier tir. L'égalisation ? Elle est sévère de par le moment où elle arrive et de par ce qu'il se passe sur Fonte. Sur Fonte, l'arbitre a consulté la VAR et a livré son appréciation. On n'a pas à revenir là-dessus… J'ai félicité les arbitres pour leur match et leur pédagogie quant au carton jaune sur Mendy. Ils m'ont bien expliqué que le ballon se dirigeait vers le poteau de corner et que le jaune était juste. L'interprétation de l'arbitre, c'est qu'il n'y a pas faute sur Fonte. Je pense cependant que la même faute, sur un attaquant, aurait donné un penalty » a indiqué Christophe Galtier, qui n’accable pas l’arbitrage mais qui ne se gêne pas pour livrer le fond de sa pensée…