LOSC : Lille a un problème, c'est sa défense

Dans : LOSC.

Lille, qui pouvait faire la très bonne opération du week-end, risque de faire la très mauvaise.

Les Nordistes ont été surpris à domicile face à Nîmes, et se sont inclinés 1-2. S’ils sont pour le moment toujours leaders, ce revers en plein début de sprint final pourrait coûter cher aux troupes de Christophe Galtier. Interrogé à l’issue de la rencontre, le taulier défensif José Fonte a estimé que le problème de son équipe avait surtout été défensif. Certes, les Gardois ont trouvé à deux reprises le chemin des filets chez l’une des meilleures défenses de Ligue 1, mais pendant 45 minutes, le LOSC a dominé sans se créer la moindre occasion alors qu’il était mené au score.

« C'est un match de foot... Paris aussi a perdu contre Nantes. On n'a pas été performant. Il n'y a pas d'excuse, on n'a pas été là dans ce match. Mais il reste huit matches jusqu'à la fin, tout est ouvert. On continue la bataille. La pression, c'est pour tout le monde. Pour moi, c'est plus une question d'attitude. Pendant tout le championnat, on était solide défensivement mais aujourd'hui on a oublié de défendre avant tout, et c'est le problème. Notre règle N.1, c'est de bien défendre, de ne pas prendre de but, et après on aura des occasions à tous les matches. On n'a pas fait ça et quand tu ne défends pas ensemble, c'est toujours difficile », a livré le joueur portugais de Lille, fidèle à la doctrine lilloise depuis le début de saison, où la défense est la base de tout résultat.