LOSC : Lille a gagné à l'arrache, Christophe Galtier savoure

Dans : LOSC, RCSA, Ligue 1.

Christophe Galtier (entraîneur du LOSC, après la victoire 2-1 contre Strasbourg) : « On savait que ça allait être difficile avec les absences qu’on avait. Nous avons opté pour certaines options surprenantes. On a réussi à ouvrir le score, et on a concédé l’égalisation trop vite. C’est sur un coup de pied arrêté qu’on arrive à prendre les trois points. C’est très important pour tout le club, mais il faudra faire encore beaucoup d’efforts et garder cet état d’esprit pour poursuivre ainsi. On a le droit de savourer cette victoire, quand on est 19e et qu’on gagne dans le temps additionnel ».