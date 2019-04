LOSC : Les Parisiens sont plus forts, ça n’empêchera pas Lille de les taper

Dans : LOSC, PSG, Ligue 1.

Avec cinq points d’avance sur l’Olympique Lyonnais, le LOSC a son destin entre les mains.

S’ils poursuivent sur leur lancée, les hommes de Christophe Galtier pourront conserver la deuxième place de Ligue 1. Il faudra pour cela éviter de lâcher des points en route, et ce même si le prochain adversaire s’annonce plus que coriace. Car dimanche soir, c'est le Paris Saint-Germain qui débarquera au Stade Pierre-Mauroy, avec l’ambition de prendre au moins un point pour officialiser son sacre. Pas de quoi impressionner le président Gérard Lopez, pourtant conscient de la supériorité des Parisiens.

« Le PSG possède une équipe taillée pour performer en Ligue des Champions, elle est clairement la plus forte en France et l’une des meilleures d’Europe. Nous ne possédons pas son expérience ni ses stars mondiales, a reconnu le dirigeant sur le site officiel du LOSC. Nous ne sommes donc pas le PSG, mais nous ne nous posons pas en victimes. On abordera cet adversaire de la même façon que les autres. Et dans cette rencontre plus encore, il faudra considérer chaque tir, chaque passe, chaque arrêt comme le dernier, le plus important du match. Essayons de maintenir cette concentration maximale du début à la fin. » Au-delà de son objectif, Lille n'a sûrement pas envie de voir Paris faire la fête dans son stade...