LOSC : Les Dogues ne mordent plus, José Fonte se lâche

Dans : LOSC, Ligue 1, OGCN.

José Fonte, défenseur du LOSC, après la défaite à Nice (0-2) : « C'est difficile... En première période, on a loupé des occasions. Et quand tu ne marques pas, l'adversaire peut faire quelque chose derrière, et c'est ce qui est arrivé contre Nice. Aujourd'hui, on est tous coupables. Ce qu'on a fait, ce n'est pas bon du tout. Une impuissance offensive ? Oui. Mais de manière plus générale, on n'a pas bien joué aujourd'hui. On va travailler dur, et bien analyser ce match pour savoir ce qui s'est passé et ce qui n'a pas marché pour nous. Car ce genre de match, ce n'est tout simplement pas acceptable pour nous... », a lancé sur beIN Sports.