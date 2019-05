LOSC : Leonardo bouge et met le mercato de Lille en danger

Dans : LOSC, Mercato.

Contraint de vendre cet été, Lille sera très sollicité à l’approche du marché des transferts. Et pas seulement pour ses joueurs.

Pendant que Nicolas Pépé et Thiago Mendes comptaient leur nombre d'admirateurs, leur entraîneur Christophe Galtier était dans le viseur de l’Olympique Lyonnais. Et plus haut dans la hiérarchie, Luis Campos a lui aussi un prétendant tenace. Selon les informations d’Eurosport, le dirigeant intéresse le Milan AC, confronté à la démission imminente de Leonardo. Il faut dire que les compétences du Portugais au mercato sont connues dans toute l’Europe. Ce n’est pas un hasard si l’AS Monaco a tenté de le récupérer cette saison.

Mais du côté du LOSC, on ferme catégoriquement la porte à son départ. Reste à savoir si le club nordiste a vraiment les moyens de le retenir. En effet, Luis Campos est seulement lié à Lille par un contrat de prestataire de services. Sans doute une manière pour lui de conserver une certaine liberté en cas d’offre séduisante. Et justement, la proposition des Rossoneri ne le laisserait pas insensible. Lui qui aurait l’occasion de retrouver le fonds d’investissement américain Elliott, actionnaire du LOSC et propriétaire du Milan AC.