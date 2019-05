LOSC : Le remplaçant de Pépé déjà trouvé, et c’est une surprise

Dans : LOSC, Mercato, Bundesliga.

Qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions, Lille se prépare néanmoins à une refonte d’une bonne partie de son effectif.

La faute à cette saison incroyable qui a permis de mettre en avant des jeunes talents déjà très courtisés. Nicolas Pépé va se trouver un nouveau point de chute pour un transfert qui sera d’ores et déjà historique pour le LOSC. Et même si l’Ivoirien n’a pas encore trouvé son nouveau club, les dirigeants nordistes planchent sur son successeur. Et selon L’Equipe, il se nommerait Dodi Lukebakio. Une trouvaille signée Luis Campos, qui croit beaucoup en cet attaquant belge sous contrat avec Watford, mais prêté au Fortuna Düsseldorf cette saison.

Avec réussite puisque le joueur capable de jouer dans l’axe et sur les côtés a inscrit 14 buts et délivré 5 passes décisives. Le LOSC s’est rapproché de son entourage pour lui offrir un contrat de cinq ans, tandis qu’une somme de 12 ME pourrait être nécessaire pour faire craquer Watford. Une somme jouable pour Lille, qui va récupérer beaucoup d’argent cet été, et possède désormais avec la Ligue des Champions un bel atout pour recruter des éléments désireux de briller. De quoi prendre de l’avance sur ses concurrents, puisque Dodi Lukebakio était également sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais, mais aussi de Leverkusen et Schalke, qui ne lui garantissent toutefois pas du temps de jeu comme à Lille.