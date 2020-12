LOSC : Le PSG et l’OL sont plus forts, le leader se voit derrière

Dans : LOSC.

Leader après 15 journées de Ligue 1, Lille est plus que jamais lancé dans la course au titre. Mais pour le moment, le club nordiste refuse de se mettre la pression.

Un tel scénario était impensable avant le début de la saison. Comme d’habitude, on s’attendait à voir le Paris Saint-Germain s’échapper en tête de la Ligue 1 assez rapidement. Mais les contre-performances des Parisiens ont laissé la possibilité aux concurrents de rester dans la course au titre. Résultat, avant le coup d’envoi de la 16e journée, c’est Lille qui domine le championnat avec un point d’avance sur le champion en titre qu’il recevra dimanche soir. Mais malgré cet énorme coup à jouer, les coéquipiers de José Fonte préfèrent rester dans l’ombre.

« Jouer contre le PSG, c’est très difficile car ils ont vraiment beaucoup de qualité, a prévenu le défenseur central. Oui, il y a des joueurs importants blessés mais ils voudront gagner le match. Ils ont la qualité pour nous rendre la vie difficile. Notre coach a fait une bonne préparation, on est dans un bon moment. Le PSG c’est toujours une équipe dangereuse. Mbappé est là, Moise Kean est bien. Ander Herrera a fait un bon match. »

« Les favoris ce sont les autres »

« On est conscient que si on gagne le match, Paris sera à quatre points. Mais demain (dimanche) il n’y a que trois points en jeu. On veut continuer à gagner. Le titre ? C’est formidable de penser à ça mais la vérité c’est qu’il nous manque 23 matchs. Les favoris ce sont les autres, a estimé le Portugais. Les favoris ce sont le PSG, Lyon peut-être car ils ne jouent pas l’Europe. Mais nous sommes confiants et ambitieux. On veut garder cette place le plus longtemps possible. On va tout faire pour mais le favori du championnat ce n’est pas Lille. » Si le LOSC refuse de se mettre la pression, on se doute que leurs ambitions sont très élevées.