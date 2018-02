LOSC : Le clash Galtier-Benzia, c'est terminé à Lille

Dans : LOSC, Ligue 1.

Absent du groupe du LOSC contre Angers, une semaine après avoir passé l’intégralité du match cotre Lyon sur le banc, Yassine Benzia va faire son retour pour le match à Nice.

« C'était un choix fort de ma part et j'espère que je n'aurai plus à le faire, ce choix » avait expliqué Christophe Galtier, qui était en clash avec son attaquant depuis le match Nantes-Lille il y a trois semaines. Selon les informations de L’Equipe, « les deux hommes se sont parlé et, au sein du club, on indiquait mardi soir que l'ambiguïté était levée ». Une bonne nouvelle pour le LOSC, bien mal en point après la défaite concédée à domicile face au SCO d’Angers…