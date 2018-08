LOSC : La DNCG ? Lopez et Lille n'ont peur de personne au mercato !

Dans : LOSC, Ligue 1.

Il s'en est fallu de très peu pour que le LOSC soit sportivement relégué en Ligue 1 et cela a encore été très chaud lorsque Lille a présenté ses comptes devant la DNCG, le gendarme financier du foot validant le maintien du club dans l'élite contre la promesse de vendre pour plus de 80ME de joueurs. Alors que l'on entame le dernier mois du mercato estival 2018, Gérard Lopez ne semble pas plus inquiet que cela concernant la réussite de cet objectif.

Pour le patron du LOSC, les choses vont encore une fois bien se terminer et Lille ne sera pas obligatoirement obligé de vendre ses meilleurs joueurs. « J'ai fixé des objectifs de vente, que je ne révèlerai pas, et le club va s'atteler à les atteindre. On veut commencer un cercle vertueux pour permettre que le club ait un résultat positif. On a un effectif trop important donc on va devoir dégraisser. D'ici fin août, il devrait y avoir quatre ou cinq départs et encore deux ou trois renforts. Pour Nicolas Pépé, on n'a pas encore décidé. On a des arguments offensifs donc on verra en fin de mercato. Mais en aucun cas cela veut dire qu'il sera vendu. On ne pousse pas pour le vendre », a précisé, à l'AFP, Gérard Lopez. Il sera toujours temps de faire le point le 1er septembre.