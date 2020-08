LOSC : L'OM va se planter, Gérard Lopez l'annonce

Dans : LOSC.

Sur le point de dépasser une nouvelle fois les 100 ME de vente cet été, le LOSC ne fait toutefois pas que se défaire de ses meilleurs joueurs.

Le recrutement est d’ampleur et provoque de belles ambitions chez les Lillois, qui ont manqué le podium d’un cheveu cette saison, laissant la place au PSG, à l’OM et donc à Rennes. Ancien candidat au rachat de l’OM sous l’ère Margarita Louis-Dreyfus, Gérard Lopez s’éclate donc dans le Nord, même s’il a du donner quelques garanties financières pour passer la DNCG, et voit son club être sanctionné financièrement par l’UEFA pour sa gestion économique encore assez irrégulière. Mais cela ne l’empêche pas d’attendre avec impatience la reprise de la Ligue 1, où il compte bien batailler pour les premières places. Il cite ainsi cinq candidats pour le podium, et zappe complètement l’OM.

« On visera le podium, on a le talent et le budget pour ça. Mais on part avec de l'humilité, car la préparation athlétique a été inédite. La concurrence sera redoutable derrière le Paris-SG, avec Lyon et Rennes, avec Monaco et Nice, aussi. On est assez excités par la Ligue Europa, c'est un esprit différent de la C1 mais ce n'est pas plus facile et on essaiera de faire un truc. On va peut-être perdre trois ou quatre titulaires. Mais notre structure est pointue pour remplacer ces postes et nos capacités à bien intégrer les joueurs vont loin : Christophe Galtier aura une équipe de talent », a prévenu dans L'Equipe l’homme d’affaire luxembourgeois, pour qui André Villas-Boas ne refera pas l’exploit de la saison passée.