LOSC : L'OM énerve Renato Sanches, le PSG rigole

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Renato Sanches est sorti furieux du terrain dimanche face à l'OM, exprimant sa colère par un geste d'humeur envers le public marseillais. Une scène, filmée et diffusée en direct sur Amazon Prime, qui risque de causer des soucis au LOSC et à Sanches.

Ils n'étaient que 5000 spectateurs dans les tribunes du stade Vélodrome dimanche pour OM-LOSC, toutefois ils ont su se faire entendre. Les supporters marseillais ont mis l'ambiance encourageant les leurs dans ce choc de la 21e journée. Ils ont aussi été hostiles envers les joueurs lillois, notamment Renato Sanches que les supporters olympiens ont pris en grippe. Le milieu portugais leur a répondu à sa manière. Sorti par son entraîneur Jocelyn Gourvennec dans les dernières minutes du match, Sanches était frustré et l'a montré au public marseillais de la façon la plus simple et la plus inélégante possible.

Le doigt d’honneur de Renato Sanches au public marseillais. 🤬



📸 @PVSportFR

Un doigt d'honneur et pas de PSG pour Sanches ?

Ce doigt d'honneur a été capté en direct par les caméras du diffuseur de la rencontre, Amazon Prime Vidéo. Les abonnés ont pu en profiter en direct comme tous les téléspectateurs du match à travers le monde. L'arbitre non plus, n'a rien manqué de la scène et Amaury Delerue ne compte pas laisser passer cet incident sans rien faire. D'après France Bleu Nord, il a notifié ce geste dans son rapport du match. Ce geste pourrait donc être instruit par la commission de discipline de la LFP prochainement. Pour avoir brandi son majeur vers la tribune, Renato Sanches pourrait être sanctionné, soit d'une simple amende, soit d'une suspension qui peut atteindre les trois matches. Le Portugais louperait alors la réception du PSG avec le LOSC. Une possibilité qui ferait apprécier le public marseillais aux Parisiens, au moins pour cette fois.