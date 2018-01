LOSC : Jouer le maintien ou à la baballe, il va falloir choisir

Dans : LOSC, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraineur de Lille, après la défaite 1-0 à Troyes : « Ce n’est pas une déception, c’est une grosse colère. On était dans une confrontation directe et dans ce genre de match, c’est l’équipe qui en veut le plus qui l’emporte. Ce soir, Troyes en voulait plus que nous. Je suis en colère car les joueurs n’ont pas tous joué le même match. On a vécu une première période avec très peu de rythme, d’engagement, d’intensité. Nous sommes arrivés pas mal de fois à ressortir le ballon jusqu’à la surface adverse, mais on a joué à la "baballe". On a manqué de détermination à marquer, à faire mal à l’adversaire. Nous avons d’ailleurs terminé la première période avec un seul tir. On a ensuite été sanctionnés par une faute de placement. Trois joueurs sont sortis sur un adversaire, puis un centre bien donné et une trajectoire bien coupée. On a rouspété parce que Troyes n’avait pas mis le ballon en touche à cause du fait qu’un joueur lillois était au sol. Mais l’ESTAC joue l’action à fond. J’aurais aimé que mes joueurs se comportent de la même façon. Quand on joue l’avenir du club, on n’a pas de sentiments à faire.»