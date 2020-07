LOSC : Ikoné, Bamba et Sanches positifs au Covid19 !

Dans : LOSC.

Le club de Lille a annoncé samedi soir que trois de ses joueurs avaient été contrôlés positifs au coronavirus.

Pour son match amical de ce samedi contre Mouscron, le LOSC devait se passer de plusieurs joueurs, et après la rencontre remportée par son équipe (2-1), Christophe Galtier a expliqué que sur les sept joueurs qui manquaient pour ce rendez-vous, trois avaient fait l'objet d'un contrôle positif au Covid19. « Renato Sanches, le premier qui a connu des symptômes, est au Portugal. Il doit subir deux tests négatifs pour avoir l'autorisation de voyager et de rentrer en France. Quant à Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné, ils sont en France et ils vont reprendre rapidement avec l'effectif, probablement ce lundi », a indiqué l'entraîneur de Lille, qui a précisé que ses trois joueurs avaient probablement attrapé le virus durant la semaine de pause accordée à son effectif.

L'occasion pour Christophe Galtier de regretter le comportement d'une partie de la population face à l'épidémie. « Continuons à nous comporter comme nous le faisons et nous allons confiner à nouveau et ce sera le grand bordel. C'est à l'État de prendre des mesures. J'ai passé huit jours dans le sud et ce que j'ai vu... Chez nous, il ne faut pas inciter mais interdire, sinon, on ne pourra pas éviter une deuxième vague », a prévenu Christophe Galtier, très agacé par cette situation qui semble peu à peu déraper sur le front du coronavirus.