LOSC : Gourvennec menacé, Paulo Fonseca proche de Lille !

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Du côté des dirigeants lillois on semble avoir décidé que Jocelyn Gourvennec n'est finalement pas celui qu'il fallait pour diriger le LOSC la saison prochaine. Le coach français est sur le point d'être limogé.

Malgré un bon parcours européen, puisque Lille n’a cédé que face à Chelsea lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, la dixième place au classement du championnat de Ligue 1 au soir de la 38e journée n’a pas été du goût d’Olivier Létang. Et cela devrait se concrétiser par une décision brutale, à savoir le limogeage de Jocelyn Gourvennec, un an seulement après que ce dernier soit arrivé sur le banc du LOSC pour remplacer Christophe Galtier parti à Nice quelques jours après avoir gagné le titre de Champion de France avec le club nordiste. Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulaient sur un tel changement à la tête de l’équipe lilloise, mais ce samedi Nicolas Vilas, journaliste pour RMC et grand spécialiste du football portugais, a lancé une bombe. En effet, les responsables du LOSC ont non seulement décidé de virer Jocelyn Gourvennec, mais en plus ils ont probablement déjà trouvé son remplaçant.

Libre depuis son départ de Rome, Paulo Fonseca à Lille ?

Discussions très avancées entre Paulo Fonseca et le LOSC qui a transmis une proposition de contrat.

Les négos portent sur un contrat de deux ans. — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) June 11, 2022

Pour succéder à l’entraîneur breton de 50 ans, qui a encore un an de contrat avec Lille, Olivier Létang négcie avec Paulo Fonseca. « Discussions très avancées entre Paulo Fonseca et le LOSC qui a transmis une proposition de contrat. Les négos portent sur un contrat de deux ans », précise le journaliste. L’ancien joueur portugais, qui est ensuite devenu entraîneur, n’a plus de poste depuis son départ de l’AS Rome en 2021, où il a été remplacé par José Mourinho, et il serait très sensible à la proposition faite par le club de Lille. Tout cela doit cependant se finaliser, même si du côté de Gourvennec on a probablement compris que le ciel s'assombrissait très fortement au-dessus de la Décathlon Arena.