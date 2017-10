LOSC : Garcia s'interroge sur la méthode Bielsa à Lille

Dans : LOSC, Ligue 1, OM.

Dimanche, le LOSC s’est enfoncé dans la crise en s’inclinant sur sa pelouse face à l’Olympique de Marseille (0-1).

Dix-neuvième au classement avec six points seulement en dix matchs disputés, le club nordiste est dans une situation très inconfortable. Ancien entraîneur des Dogues, Rudi Garcia était satisfait de la victoire de son équipe. Mais après la rencontre, il a également tenu à souhaiter bon courage à l’équipe de Marcelo Bielsa. En s’interrogant notamment sur les mises à l’écart de plusieurs cadres comme Mavuba, Enyeama ou Basa cet été…

« Je suis triste pour le LOSC. J’avais dit avant le match qu’on ferait tout pour faire gagner l’Olympique de Marseille et c’est ce qu’on a fait. Je suis très content d’avoir gagné mais la situation de Lille est très délicate et ça me peine. Je ne suis pas à l’intérieur du club. Je ne peux pas savoir ce qui s’y passe. J’espère juste qu’il n’est pas en train de perdre ses valeurs. Des joueurs que je connais bien sont partis. Je pense à Mavuba, Enyeama et Basa pour ne citer que ceux-là. Peut-être qu’ils feraient du bien au club. C’est un choix de club, je n’ai pas à juger » a lancé le coach de l’OM. Des déclarations qui feront forcément plaisir à ceux qui ont remporté le titre de champion de France en 2011 avec Rudi Garcia dans le Nord. Pas sûr en revanche que Marcelo Bielsa apprécie…