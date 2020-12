LOSC : Galtier vise haut en Europa League, il donne rendez-vous aux supporters

Dans : LOSC.

Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, après la victoire face au Sparta Prague (2-1) et la qualification de son équipe pour les 16es de finale de l’Europa League : « On a dominé le match, avec beaucoup de situations favorables. J’ai trouvé l’équipe appliquée, concernée. On est menés contre le cours du jeu. Être mené à 11 contre 10, ça peut faire mal à la tête. Il fallait de la présence dans la surface et les entrants ont été très bons, leur mérite leur revient, comme à toute mon équipe qui n’a jamais lâché dans ce match. Il fallait rester lucide, mettre une pression sur l'adversaire et ne pas abdiquer. Les joueurs ont été parfaits. Yilmaz ? C’est un homme de surface. Burak est un des cadres du vestiaire. Il est un joueur qui vit football, mange football, qui a une connaissance des grands rendez-vous. ll a une préparation et une hygiène de vie parfaite à 35 ans. Ce n’est pas un hasard d’être performant à cet âge-là. On est qualifiés ! Les joueurs sont allés la chercher, le mérite leur en revient. Notamment dans un groupe ouvert, avec le Milan en tête d’affiche. On arrive à se qualifier au soir de la 5e journée, ce qui est une performance. On va vouloir garder cette place de leader du groupe. Il y a aussi la question du tirage. En étant leader, on ne pourra pas affronter un reversé de Champions League, ce qui est intéressant. Pour le dernier match, je pense faire démarrer des joueurs qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu, surtout en voyant la série de matchs qui nous attend. Cette année, on arrive à gagner des matchs et à l’emporter à domicile en coupe d’Europe. C’est bien pour nos supporters qui nous soutiennent à distance. On est contents pour eux. Vivre des soirées européennes, c'est toujours agréable. J'ose espérer qu’on pourra avoir du public fin février ou début mars dans les stades pour partager des émotions de coupe d’Europe. Je suis content qu’on soit qualifiés pour qu’on puisse vivre au moins une, voire plusieurs soirées au Stade Pierre Mauroy avec nos supporters en 2021 », a-t-il déclaré sur le site de son club.