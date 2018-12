LOSC : Galtier va recaler ceux qui ont fauté contre Lyon

Dans : LOSC, Ligue 1, OL.

Après un nul spectaculaire face à l'Olympique Lyonnais, Lille s'apprête à défier une autre équipe en forme, à savoir Montpellier. Et face au dauphin actuel du Paris SG, et malgré un calendrier intense, Christophe Galtier a été très clair, il est hors de question de faire tourner son effectif. Si l'entraîneur du LOSC doit changer des joueurs, c'est uniquement parce qu'il n'aura pas été comblé par la performance de ces derniers contre l'OL. Une mise au point très claire avant un match qui est évidemment très important alors que la première moitié de saison se profile.

« Il n’y aura pas de turn-over au niveau athlétique, il y aura des changements sur les joueurs qui n'ont pas été à leur avantage contre Lyon. Il n’y pas de volonté d'amener de la fraîcheur. On est sur le même rythme que Montpellier, et, comme Montpellier, on va devoir mettre notre équipe type. Il n'y a pas de place pour le turn-over à cette période là, et sûrement pas pour ce match-là », a très fermement prévenu Christophe Galtier, afin que ses joueurs soient prévenus de ses intentions. En cas de victoire mardi soir à Montpellier, le LOSC peut au moins provisoirement passer à la deuxième place de la Ligue 1.