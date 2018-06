LOSC : Galtier siffle la fin de l'ère Bielsa au mercato !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

La saison passée, à l'initiative de Marcelo Bielsa, alors entraîneur du LOSC, les dirigeants lillois avaient fait venir de nombreux jeunes joueurs. Mais devant le fiasco total de l'expérience, le club nordiste avait fini par virer El Loco, embauchant Christophe Galtier pour sauver la place du LOSC en Ligue 1 avec cet effectif considéré comme trop inexpérimenté. Désormais installé aux commandes de Lille, l'ancien technicien de l'AS Saint-Etienne est très clair, il va falloir faire venir des joueurs nettement plus expérimentés au mercato.

« Pour être transparent, on a eu une réunion avec Luis Campos, vendredi. On a travaillé sur l'organisation de la préparation et pendant trois heures, on a discuté sur les contours de l'effectif. Luis a supervisé beaucoup de joueurs et il m'a fait part de ses observations. Par rapport à ce que je souhaite, on a travaillé sur différents profils. Dans nos échanges, il était clair que l'on devait amener des joueurs d'expérience, capables d'être des cadres pour nos jeunes. À partir du moment où des joueurs vont arriver, il va y avoir des départs », a prévenu, dans La Voix du Nord, Christophe Galtier, décidé à vivre une saison plus sereine sur le banc de touche du LOSC.