LOSC : Galtier n’est pas rassuré, Lopez va sortir les rames

Dans : LOSC, Ligue 1.

Cette semaine, Lille a reçu la confirmation qu’il resterait bien en Ligue 1 la saison prochaine. La DNCG a effectivement validé les comptes du club.

De quoi rassurer tous les membres du LOSC à commencer par le propriétaire Gérard Lopez. Mais qu’en pense Christophe Galtier ? Rappelons que l’entraîneur des Dogues avait menacé de partir si ses conditions de travail ne changeaient pas. Le maintien définitivement acté, le technicien a-t-il oublié ses doutes ? Non, si l’on en croit son supérieur.

« J’ai prévu de le voir au début de la semaine prochaine. C’est à partir de là qu’on décidera, confiait Lopez à RMC mercredi. Ma volonté est de trouver un moyen pour que ça se passe beaucoup mieux la saison prochaine. Aujourd’hui, dire que Christophe ne sera pas là, c’est faux. Mais comme je ne l’ai pas encore vu, je ne peux pas dire non plus qu’il sera là. »

Galtier attend des garanties

On comprend mieux pourquoi certaines rumeurs affirment que le LOSC cherche un nouveau coach. En tout cas, Galtier reste la priorité du club nordiste. Mais on imagine que l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne attend d’autres garanties, notamment en ce qui concerne son effectif, afin de ne plus côtoyer la zone de relégation l’année prochaine.