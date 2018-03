LOSC : Galtier ému et secoué par les graves incidents à Lille

Dans : LOSC, Ligue 1.

Christophe Galtier (entraîneur du LOSC après le nul contre Montpellier et les graves incidents après la rencontre) : « Ce n’est pas une bonne soirée, car on ne peut pas être satisfait de ce match nul, c’est certain. On a eu la chance d’ouvrir le score face à une des meilleurs défenses de Ligue 1, malheureusement on a concédé un but évitable (...) A la fin de match, je ne suis plus sur le terrain, car j’avais été expulsé logiquement par l’arbitre pour être entré sur la pelouse (...) J’ai vu ce qui s’était passé, mais je n’étais plus sur le terrain au moment où ça s’est passé. La situation très difficile, mais mes joueurs ne méritent pas cela sur les efforts fournis depuis un moment. Pour les supporters, il y a de la colère, de la frustration, de la peur d’aller en Ligue 2 et ça je peux le comprendre. Mais envahir sur le terrain, aller dans la violence, cela n’arrangera rien. Si nos supporters pensent qu’en mettant une pression physique sur les joueurs ça va améliorer la situation je peux leur dire que non ça n’améliorera pas cette équipe de jeunes joueurs qui sont marqués par la situation du club, du classement et qui fournissent des efforts. il y a eu envahissement du terrain, limite avec de la violence (...) Ce n’est pas facile d’aborder ce sujet, mais je ne peux pas cautionner ce qui s’est passé car cela peut aboutir à des accidents et des drames. La situation du club est ce qu’elle est, mais cela ne sera à rien d’aller dans ces excès-là, cela n’a jamais fait gagner un match (...) Si ce soir, il était arrivé un malheur, on aurait dit quoi ? On s'excuse... »