LOSC : Galtier s'attend à subir un passage à vide

Dans : LOSC, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, après la victoire à Guingamp (2-0) : « Il faut apprécier cette victoire qui ne fut pas facile. Maignan a été très bon. On a aussi eu de la réussite. On a eu un petit trou d'air en 2e période, mais on a su faire le dos rond. Nous avons gagné tous nos matchs en 2019 en L1. C'est aussi notre 5e victoire consécutive à l'extérieur. Ça permet de mettre les concurrents à l'Europe à distance. Quelques confrontations directes arrivent avec d'autres équipes qui, comme nous, sont des surprises. Ça serait de bon augure de gagner contre Montpellier vendredi afin d'avoir un matelas avant un potentiel passage à vide, ça pourrait arriver. Ce qui pourrait nous freiner ? Si on se relâche et que l'on oublie ce que l'on met en oeuvre depuis le début de saison. Leao ne semblait pas content de sortir. À lui de nous montrer des signaux comme quoi il est capable de terminer le match. Nous sommes cependant très satisfaits de sa prestation. Il s'est créé beaucoup d'opportunités. Tout le monde doit être prêt, dispo, pour avoir le meilleur résultat possible. Je préfère avoir des choix à faire plutôt qu'une infirmerie pleine ! ».