LOSC : Galtier craint la double peine face à la LFP

Dans : LOSC, Ligue 1.

C'est ce jeudi que la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel doit commencer à étudier les graves incidents intervenus samedi dernier à la fin du match Lille-Montpellier, des supporters du LOSC étant entrés en force sur la pelouse avant d'en découdre avec des joueurs. Compte tenu de la gravité des faits, il est probable qu'une décision conservatoire sera prise avant que la sanction finale soit prononcée d'ici quelques semaines.

Mais, conscient des risques encourus par Lille, Christophe Galtier a confié ce mercredi qu'il espérait tout de même que le club n'allait pas avoir la double peine avec un retrait de points. « C’est un problème de société, cela n’arrive pas seulement en France mais aussi dans d’autres pays. On a du mal à stopper ce phénomène, et il faut prendre conscience que ça peut finir sur des drames. Par contre, je trouve qu’on a tiré à boulets rouge sur la direction du club. Ce n’est pas elle qui a demandé à ce que les supporters envahissent le terrain. On est tous responsables de la situation sportive, oui. Mais la direction n’est pas responsable d’un mouvement de foule. Le club met tout en œuvre pour éviter que ça se renouvelle et pour identifier les responsables. J’espère qu’on n’ira pas jusqu’au retrait de points, même s’il y aura des sanctions, c’est sûr », a reconnu l’entraîneur du LOSC.