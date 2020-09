LOSC : Galtier accuse L'Equipe et balance des missiles

Dans : LOSC.

L'entraîneur de Lille n'a pas apprécié la teneur d'un article paru dans L'Equipe, et Christophe Galtier l'a fait savoir sans détour après la victoire contre Nantes.

Christophe Galtier était un entraîneur heureux après la victoire de son équipe contre Nantes, vendredi soir, un succès qui permet au LOSC de prendre la tête, au moins provisoirement, de la Ligue 1. Mais le technicien lillois a tout de même tenu à régler quelques comptes au moment de commenter ce résultat positif, Christophe Galtier n’ayant pas du tout apprécié de lire dans L’Equipe qu’il avait soit-disant découvert que ses dirigeants avaient inclus une clause de prolongation dans son contrat sans qu’il en soit informé. Pour l’entraîneur du club nordiste, tout cela est une pure invention et une vraie attaque honteuse contre lui.

« J’ai lu dans un quotidien national un article à charge et qui est un gros mensonge. Je m’en doutais bien, mais bien évidemment la personne qui a écrit cet article n’est pas présente ce soir, mais je vais quand même dire trois choses importantes. Quand on fait ce genre d’article, on met en doute la compétence de mon agent, l’honnêteté du club et des dirigeants qui auraient voulu glisser en douce un avenant de prolongation automatique et bien évidemment c’est me faire passer pour quelqu’un de stupide, qui ne lit pas les documents qu’il signe et qui peut-être ne sait pas lire (...) Dommage que cette personne ne soit pas là, il a une source, mais elle l’a envoyé dans un mur. Et j’ai trouvé cela lamentable. Le contrat je l’ai signé il y a 18 mois et l’avenant je l’ai bien en tête », a lancé un Christophe Galtier au regard noir.