LOSC : Eugenio Pizzuto rejoint Lille

Dans : LOSC.

Le LOSC annonce ce samedi la signature d'un grand espoir du football mexicain en la personne d'Eugenio Pizzuto.

« Le LOSC officialise aujourd’hui le transfert d’Eugenio Pizzuto en provenance de Pachuca (Mexique). Le jeune milieu de terrain mexicain (18 ans) s'est engagé avec le club lillois », indique le LOSC décidément très actif sur le marché des transferts. « Je suis très heureux de rejoindre le LOSC, un grand club qui a réalisé de belles choses ces dernières saisons et qui est réputé pour développer de jeunes joueurs. Ce projet m’a plu. Sur le terrain, je suis un milieu de terrain qui joue pour le collectif, qui essaye de tout donner pour que l’équipe fonctionne le mieux possible. Mes ambitions avec le LOSC ? À terme, gagner ma place dans le onze de départ et pourquoi pas remporter des trophées, jouer la Champions League », explique Eugenio Pizzuto sur le site du LOSC.