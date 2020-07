LOSC : Est-ce que tu viens pour le mercato ? Jonathan David dit oui !

Dans : LOSC.

Pour remplacer Victor Osimhen, les dirigeants de Lille veulent recruter Jonathan David, mais cela coince avec La Gantoise.

Même si le dossier Victor Osimhen s’éternise un peu, l’attaquant nigérian du LOSC devrait finalement signer à Naples, malgré un recours de ses anciens agents. Du côté de Lille, on attend avec impatience que ce dossier à 80ME soit soldé, ce qui permettra aux dirigeants nordistes de passer à l’offensive concernant Jonathan David. Car c’est une évidence, l’attaquant de La Gantoise est ciblé pour venir mener le front de l’attaque lilloise la saison prochaine en Ligue 1. Mais là encore il y a un hic, car du côté du club belge on négocie à mort afin de faire payer le plus cher possible au LOSC pour ce transfert. Ce vendredi soir, dans L’Equipe, Jonathan David pique un coup de sang et s’attaque aux responsables belges, considérant que ces derniers n’ont pas un comportement digne de ce nom avec lui.

De quoi faire sortir Jonathan David de ses gonds. « Oui, je veux venir à Lille. J'ai fait une très bonne saison. Pour moi, la prochaine étape, c'est la Ligue 1. Et le projet sportif du LOSC est top. C'est une très bonne équipe en France. Les discussions sont compliquées. Le club dit vouloir me garder. Ou être prêt à me vendre pour un prix qui ne me paraît pas envisageable (au moins 30ME) compte tenu de la situation liée au coronavirus (...) Franchement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de respect de la part de mes dirigeants. Ce serait quand même assez logique, car je suis arrivé à Gand gratuitement. Le club n'a pas déboursé d'indemnité de transfert. J'ai donné tout ce que j'avais. Lille est venu avec une offre très respectable compte tenu de la situation sanitaire. Je ne comprends pas ces complications », explique l’attaquant canadien qui devrait signer jusqu’en 2025 avec Lille lorsqu’une solution sera trouvée entre les deux clubs.