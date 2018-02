LOSC : Entre Galtier et Benzia, c'est le clash !

Dans : LOSC, Ligue 1, OL.

En grande difficulté en Ligue 1, le Lille OSC doit aussi faire face à des problèmes de comportement avec certains joueurs de son effectif...

Le LOSC va mal. Alors que le club de Gérard Lopez semble en danger d'un point de vue financier, il est aussi et surtout en pleine crise de résultats. Suite à sa cruelle défaite contre Angers samedi au Stade Pierre-Mauroy (1-2), l'équipe de Christophe Galtier se retrouve avant-dernière du championnat de France à un point du premier non-relégable. Une situation catastrophique pour un effectif amené à jouer l'Europe qui n'est pas prête de s'arrêter, vu que Lille connaît aussi des soucis à l'intérieur de son vestiaire. Puisque l’entraîneur des Dogues a volontairement mis à l'écart Yassine Benzia avant la rencontre contre le SCO...

« Ce n’est pas avec le talent qu’on se maintient. Ça c’est du pipeau ! L'absence de Benzia ? C’est un choix fort de ma part. Ce n’est pas le moment d’en parler. J’espère que je n’aurai plus à faire ce choix et Yassine sait de quoi je parle », a lancé, dans une colère froide en conférence de presse, l’ancien coach des Verts, qui n'a toujours pas digéré le fait que son attaquant soit sorti sans le saluer à l'heure de jeu contre Nantes le 11 février dernier (2-2). Une double peine, entre un rôle de remplaçant face à son club formateur de l'OL le week-end dernier (2-2) et cette absence contre Angers, qui n'arrange pas les affaires du club nordiste...