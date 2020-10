LOSC : Celtic, Milan, Galtier satisfait du tirage

Dans : LOSC.

Christophe Galtier, entraineur de Lille, après le tirage au sort de l’Europa League et la présence dans le groupe du Milan AC, du Celtic Glasgow et du Sparta Prague : « C'est un moment agréable quand on est concerné. Ce groupe me paraît assez ouvert. Il y a des noms prestigieux. L'AC Milan et le Celtic Glasgow. Concernant le Sparta Prague, je n'ai pas trop de visibilité. Mais c'est un groupe ouvert dans une compétition que l'on jouera. On va croiser Leao (ex-attaquant de Lille) et Ibra (Zlatan Ibrahimovic). On jouera dans un beau stade, San Siro. On verra selon les conditions sanitaires s'il y a du public ou pas. Il y avait des groupes beaucoup plus durs. L'objectif est de sortir de la poule. Avec l'ASSE, on y était arrivés deux fois. On a même terminé premiers du groupe et on a tiré Manchester United cette saison-là, qui l'avait emporté. Donc si on sort des poules, on sera aussi tributaire du tirage ».