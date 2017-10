LOSC : Bielsa ne compte pas sur Ben Arfa pour sauver Lille

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, PSG, OM.

C'est en tant que 19e de Ligue 1 que le LOSC reçoit ce dimanche l'Olympique de Marseille. Autrement dit, du côté de Lille on est désormais plutôt tourné vers le maintien que vers une désormais totalement improbable présence dans le top 5 de notre Championnat. A l'heure où la formation entraînée par Marcelo Bielsa est dans le dur, le prochain mercato fait déjà figure de moment décisif. Et c'est dans ce climat que la rumeur circule de la possible venue d'Hatem Ben Arfa au LOSC.

Ce dimanche, sur TF1, Gérard Lopez a totalement éteint cette possibilité. « Hatem Ben Arfa au LOSC ? Je trouve que c’est un grand, énorme joueur, mais il ne joue qu’avec de grands joueurs. Une arrivée à Lille cet hiver n’est pas du tout à l’ordre du jour actuellement », a indiqué le président de Lille concernant le joueur mis à l'écart par Unai Emery au Paris Saint-Germain. Voilà de quoi mettre un terme aux supputations sur la possible venue de Ben Arfa au LOSC.