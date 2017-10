LOSC : Bielsa est inquiet, et il ne le cache plus

Dans : LOSC, Ligue 1.

Marcelo Bielsa (entraîneur du LOSC après la nouvelle défaite de Lille à Rennes) : « Le manque de résultats indique qu'on ne trouve pas de solutions et le déroulement des matches montre que l'on n'a pas ce qu'on mérite. L'équipe a beaucoup de mérite même si elle n'arrive pas à prendre le dessus sur l'adversaire. Notre équipe a bien défendu, en revanche elle n'a pas bien attaqué, mais elle a mieux attaqué que l'adversaire (...) Dans ce match, hormis le but encaissé, il n'y a pas eu de situations dangereuses contre nous. On a eu cinq occasions de but qui auraient dû nous permettre de marquer. De ce fait, notre prestation a été insuffisante. Il y a de l'inquiétude, bien sûr. Notre classement est révélateur, mais je ne lie pas ça au fait que l'équipe ait des difficultés à assimiler mes principes de jeu. L'équipe joue selon mes principes et je porte la responsabilité de la situation. Mes choix expliquent cette situation même si cela paraît contradictoire. »