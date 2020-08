LOSC : Bielsa a tenté un coup tordu pour piquer David à Lille

Dans : LOSC.

A l'occasion de son bref passage à Lille, Marcelo Bielsa n'a pas brillé. Mais El Loco a failli jouer un sale tour aux dirigeants du LOSC dans le dossier Jonathan David.

Cette semaine, Lille a officialisé la signature de Jonathan David en provenance de La Gantoise, l’attaquant international canadien pour 27ME et des bonus, ce qui fait de lui le joueur le plus cher acheté par le LOSC. Officiellement présenté jeudi, Jonathan David a répété ce qu’il avait déjà dit il y a quelques semaines, à savoir que la signature à Lille était son choix numéro 1, au point même de se fâcher un peu contre les dirigeants de La Gantoise. Mais finalement le transfert est finalisé et l’attaquant a signé avec le LOSC. Ce que Jonathan David n’a pas dit lors de sa conférence de presse, c’est que son agent a été mis sous pression par Marcelo Bielsa et Leeds jusqu’au dernier moment. Car l’entraîneur argentin voulait convaincre l’attaquant qu’il valait mieux pour lui signer avec son club, qui monte en Premier League cette saison, qu'à Lille.

Mais si le directeur sportif de Leeds a pris contact avec l’agent de Jonathan David à la demande de Marcelo Bielsa, cela n’a pas été suffisant pour faire changer d’avis le joueur. « Jonathan David ne souhaitait pas aller à Leeds ou en Angleterre. Le plus important restait l’aspect sportif. Voilà pourquoi l’avant-centre canadien a tout de suite demandé à son président de finaliser les négociations avec le LOSC », explique L’Equipe. Mais fin juillet, malgré ce choix affirmé du joueur canadien, le président de Leeds et Marcelo Bielsa en personne ont tenté de convaincre l’agent de David, en vain. El Loco aurait notamment parlé, et pas vraiment en bien, de Luis Campos, au représentant du joueur, Bielsa et Campos ayant eu des relations glaciales à Lille.