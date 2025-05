LOSC ‍: Benjamin André proche de la sortie

Dans : LOSC.

Par Nathan Hanini

Malgré une petite victoire face à Reims ce samedi lors de la dernière journée de Ligue 1 (2-1), le LOSC rate la qualification à la Ligue des champions. Les Dogues auront du boulot sur le mercato avec plusieurs départs. Benjamin André pourrait se rajouter à cette liste.

Lille a été présent dans le top 4 de Ligue 1 pendant plus de 16 journées cette saison. Pourtant, les Nordistes ne seront pas qualifiés en Ligue des champions après une fin de championnat marquée par une défaite à Brest (2-0, 33e journée). Cet été, les Dogues vont connaitre un renouvellement d’effectif. Avec de nombreux départs, Bruno Genesio pourrait lui aussi quitter le Nord. Mais un autre cadre a ouvert la porte à un départ, Benjamin André. Le milieu de terrain du LOSC s’est exprimé en zone mixte ce samedi soir après la rencontre. Le capitaine du LOSC est en fin de contrat l’an prochain et devrait entamer des premières discussions sur le sujet cet été. L’an passé, l’homme remportant le plus de duel en Ligue 1, a fait l’objet d’intérêt de la part du Qatar.

Benjamin André évoque la fin d’un cycle

1 - Le post cité est revenu dans nos notifs, alors voici la suite pour Benjamin André en @Ligue1 :



280 duels gagnés en 2020/21- 3e

297 duels gagnés en 2021/22 - 1er

277 duels gagnés en 2022/23 - 1er

220 duels gagnés en 2023/24 - 2e

245 duels gagnés en 2024/25 - 1er



Costaud. https://t.co/0DX0wNml61 — OptaJean (@OptaJean) May 6, 2025

En zone mixte, le Français a fait le constat de la fin d’un cycle du côté de Lille. « Bien sûr, nous allons nous asseoir et discuter, parce qu'il y a l'âge, le risque d'être à la fin d'un cycle à un moment donné. Beaucoup de joueurs qui sont là depuis longtemps partent, on a l'impression qu'une page se tourne. Nous allons nous asseoir et voir ce que les parties veulent faire. Je veux jouer, m'amuser. Je m'entraîne comme si j'avais 20 ans et je le ferai toujours, quoi qu'il arrive, » explique-t-il. Le milieu de terrain formé à Ajaccio va peut-être s’ajouter à la longue liste de départs du LOSC cet été. À presque 35 ans, l’ancien rennais reste un pilier de la formation de Bruno Genesio cette saison et un leader dans le vestiaire.