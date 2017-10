LOSC : A Lille, Bielsa annonce qu’il connaît la taupe

Dans : LOSC, Ligue 1.

Semaine tendue au LOSC où Marcelo Bielsa a perdu son statut d’intouchable. La presse a en effet relayé une tension interne très vive dans le vestiaire, où plusieurs joueurs auraient demandé à jouer à leur poste et à revenir à une tactique plus classique. Le technicien argentin n’en a pas tenu compte, et a surtout bien fait comprendre devant les médias que rien de tout cela ne s’était déroulé. S’il veut bien reconnaître une tension légitime pour une équipe en difficulté, l’entraineur des Dogues assure que la fuite n’est pas anodine, et qu’il sait déjà d’où elle provient.

« Ce que vous dites n'est pas vrai. Je vous assure que ce n'est pas vrai. Je sais qui est à l'origine et quelle est l'intention d'avoir porté à la presse une information erronée. Je veux me concentrer et dédier tous les efforts au match de dimanche. Dévier l'attention sur autre chose que le match de dimanche n'est pas souhaitable. Dire qu'il y a une certaine instabilité est quelque chose de normal. J'ai reçu et je reçois des humiliations constantes qui exigent de l'humilité. Et ce mépris vis-à-vis de mes capacités est lié au manque de résultats. Et comme cela est parfaitement logique et compréhensible, je note les effets que suscite mon travail et vu les résultats de l'équipe, cela crée un climat d'instabilité. Je n'ai pas besoin qu'on m'exprime cela de façon clair car tous les indicateurs sont très parlants. Et vous n'avez pas besoin de ma réponse pour tirer vos propres conclusions. Je suis sûr que personne ne souffre autant que moi de cette situation. J'englobe tout le monde. Je sais que les expressions de ma souffrance ont été utilisées pour me ridiculiser. Mais les sentiments postérieurs au match, j'arrive à les contrôler pour pouvoir proposer des solutions », a confié Marcelo Bielsa, qui possède un peu plus de clémence que d’autres entraineurs en raison de sa réputation, mais s’est aussi fait beaucoup d’ennemis à Lille et dans les médias avec ses méthodes impitoyables.