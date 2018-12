LOSC : 30 ME pour Thiago Mendes, trois clubs disent oui !

Dans : LOSC, Mercato, Bundesliga, Foot Europeen, Premier League.

Pour régler définitivement ses problèmes financiers et ne pas amoindrir son attaque de feu, Lille envisage sérieusement de laisser partir un cadre cet hiver.

Ce serait forcément pour un gros transfert qui affaiblirait certes la formation nordiste, mais limiterait l’exode et ne toucherait pas les joueurs les plus prometteurs. Selon RMC, c’est Thiago Mendes qui a été désigné pour quitter le LOSC en janvier, ce qui expliquerait les petites phrases lâchées par les dirigeants ces derniers temps au sujet du Brésilien et de l’intérêt qu’il suscite au sein de plusieurs clubs.

Les Dogues laisseraient ainsi partir leur milieu de terrain pour une somme proche de 30 ME. Et trois clubs sont désormais sur les rangs pour rafler la mise : Chelsea, Wolfsburg et Stuttgart. Des profils très différents mais qui démontrent que Thiago Mendes, acheté pour 9 ME à l’été 2017, a marqué les esprits notamment dans le championnat allemand. A 26 ans, l’heure de l’envol est donc venu pour le Brésilien, qui permettrait non seulement à Lille de faire une très bonne opération financière, mais en plus de passer plus sereinement les prochaines étapes de son redressement économique.