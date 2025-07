Lille veut remettre le Paris FC à sa place

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

D’accord avec le Paris FC, Benjamin André se heurte au refus catégorique d’Olivier Létang. Le président du LOSC tient à conserver son milieu de terrain à qu'il a transmis une offre de prolongation pour deux années supplémentaires.

Le Paris FC ne fait aucun complexe d’infériorité. A peine monté en Ligue 1, le club de la capitale défie le LOSC dans un bras de fer dont l’enjeu n’est autre que la signature de Benjamin André. Le milieu de terrain, qui fêtera ses 35 ans le mois prochain, a clairement affiché son souhait de rejoindre le promu. Le capitaine de Lille a même trouvé un accord avec les dirigeants parisiens.

Lille veut prolonger André

L’ancien joueur du Stade Rennais pensait peut-être obtenir un bon de sortie étant donné que son contrat expire en juin 2026. Mais son président Olivier Létang ne voit pas les choses de la même manière. Le patron du LOSC tient à conserver son cadre afin d’encadrer un groupe jeune. Pour retenir Benjamin André, le dirigeant lui a donc présenté ses arguments parmi lesquels figure un nouveau contrat. L’Equipe révèle effectivement une offre de prolongation pour deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2028. La proposition lilloise est assortie d’un salaire mensuel brut (environ 225 000 euros) similaire à celui présenté par le Paris FC. Sauf que le promu lui donne la possibilité de s’engager pour trois ans.

🗞️ Comme révélé par L'Equipe, le LOSC n'est pas résigné à laisser partir Benjamin André, Olivier Létang lui ayant récemment proposé une prolongation de contrat jusqu'en 2028. D’après nos infos, ses coéquipiers poussent également afin que le capitaine lillois reste à Lille. pic.twitter.com/NKesQtduZF — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) July 17, 2025

Cette année en plus fait peut-être partie des raisons pour lesquelles Benjamin André reste déterminé à porter le maillot parisien. Depuis plusieurs jours, le Dogue a clairement la tête ailleurs, lui qui n’avait pas disputé le match amical de Lille contre Amiens (5-0) samedi dernier. Et ca cible du Paris FC pourrait de nouveau zapper la rencontre face à Côme vendredi. En attendant, Olivier Létang fait son maximum pour tenter de le convaincre et pour éviter de perdre cette bataille contre le vice-champion de Ligue 2.