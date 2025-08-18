Lille va en Ligue 2 pour chercher son attaquant

Dans : LOSC.

Par Nathan Hanini

Le LOSC a sûrement vécu le match le plus fou de ce week-end de reprise en Ligue 1. À Brest, les Dogues ont concédé le match nul 3-3 malgré avoir fait la course en tête sur la rencontre. Côté mercato, les dirigeants nordistes sont toujours à la recherche d’un attaquant. Adama Bojang fait partie des noms cités. Mais Lille n'est pas le seul club sur le dossier.

Bruno Genesio a besoin d’étoffer son effectif avant la fin du mercato. L'entraîneur du LOSC est toujours à la recherche de plusieurs profils à différents postes. Les Dogues pistent notamment un attaquant depuis le départ de Jonathan David. L’arrivée d’Olivier Giroud ne suffit pas pour jouer sur les deux tableaux cette saison. Buteur ce week-end pour la première journée face à Brest (3-3), l’international français a été recruté pour également entourer la jeunesse lilloise. Ce lundi, des noms circulent pour épauler l’ancien attaquant d’Arsenal.

Le LOSC n’est pas le seul sur le dossier

Told that West Ham, Everton, Lille and Royal Antwerp are among several clubs interested in Stade de Reims striker Adama Bojang. Understand that the fee for 21-year-old Gambian who was on loan at Grasshopper Zurich last season is expected to be between €3 and €5m — Ed Aarons (@ed_aarons) August 18, 2025

Le journaliste de The Guardian, Ed Aarons a dévoilé que le LOSC fait partie des clubs intéressés par l’attaquant du Stade de Reims Adama Bojang. Le Gambien de 21 ans avait été prêté par le club champenois la saison dernière du côté de Grasshoppers en Suisse. Il a notamment inscrit six buts et délivré deux passes décisives en 26 journées de championnat. Cette saison, Bojang a débuté les deux premiers matchs de Ligue 2 avec Reims en évoluant sur le côté droit. Ed Aarons précise que le LOSC n’est pas le seul club sur le coup. West Ham et Everton suivent la situation de près concernant l’attaquant. Le Royal Antwerp en Belgique fait également partie des prétendants. Toujours selon la presse britannique, le prix du joueur se situe entre trois et cinq millions d’euros. En contrat jusqu’en 2028, le Stade de Reims ne s’est pas encore exprimé sur le sujet.