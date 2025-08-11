Lille ‍: Une finale à 4 pour l’après-Chevalier

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le départ de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, Lille a coché les noms de quatre gardiens. Parmi ces profils apparaît notamment le portier remplaçant de l’Olympique de Marseille Jeffrey de Lange.

Lille n’aura pas le droit à l’erreur. Longtemps protégé par un Lucas Chevalier niveau international, le club nordiste devra réussir une bonne pioche pour sa succession. La tâche s’annonce difficile dans la mesure où le LOSC s’oriente vers des gardiens beaucoup moins confirmés. La direction lilloise a dressé une shortlist avec quatre noms susceptibles d’atterrir chez les Dogues d’ici la fermeture du mercato.

Bienvenue à notre nouveau parisien Lucas Chevalier ❤️💙 pic.twitter.com/P19buIkf0d — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2025

Comme indiqué ces dernières semaines, la formation présidée par Olivier Létang s’intéresse bien au Néerlandais Jeffrey de Lange (27 ans). Le portier remplaçant de l’Olympique de Marseille est totalement barré par l’excellent Geronimo Rulli. Mais ses dirigeants réclament 6 millions d’euros pour son transfert. Son prix pourrait bien inciter le LOSC à privilégier les autres pistes à l’étude, et notamment celle menant à Antonin Kinsky (22 ans). Le gardien recruté par Tottenham l’hiver dernier n’est que la doublure de Guglielmo Vicario, et ce malgré ses bonnes prestations pendant la présaison. La Voix du Nord précise que Lille envisage un prêt du Tchèque.

Lille négocie pour un gardien turc

Si les Spurs venaient à fermer la porte, le cinquième de Ligue 1 pourra toujours foncer sur Ricardo Velho (26 ans), élu meilleur gardien du championnat portugais en 2023-2024, et dont l’équipe de Farense a été reléguée en deuxième division. Cette descente représente forcément une opportunité pour les Lillois qui suivent également la situation de Berke Özer (25 ans). De son côté, l’international turc (2 sélections) porte le maillot d’Eyüpspor dont les dirigeants seraient déjà en contact avec le LOSC. Reste à savoir quel dossier sera choisi. En attendant, c’est la recrue belge Arnaud Bodart qui gardera la cage.