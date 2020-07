Lille : Un sale coup d’Osmihen, Naples le sent venir

Dans : LOSC.

Auteur d’une excellente saison avec le LOSC, Victor Osmihen fait l’objet de négociations avancées pour un transfert à Naples. Mais l’opération n’est pas encore finalisée à cause de l’attaquant nigérian.

Sans surprise, Gérard Lopez avait donc tenté (et réussi) un coup de bluff pour Victor Osimhen. On se souvient que le président de Lille a toujours certifié que son attaquant ne bougerait pas cet été. Quelques semaines plus tard, voici que le Nigérian prend la direction de l’Italie. En effet, Naples a presque conclu le transfert de l’avant-centre auteur de 18 buts et 6 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Nos confrères du 10 Sport et de Foot Mercato indiquent que toutes les parties concernées sont parvenues à un accord pour une opération à 80 millions d’euros bonus compris. Alors pourquoi le deal n’a pas été officialisé ?

Tout simplement parce que le Lillois fait traîner la signature. Apparemment, Osimhen ne serait pas pressé, lui qui s’interrogerait notamment sur le racisme en Italie. De quoi agacer le Napoli qui s’impatiente. Les dirigeants napolitains mettraient même la pression sur l’attaquant et lui auraient demandé de se décider avant ce dimanche. Car tant que rien n’est officiel, un changement d’avis et l’apparition d’un autre club pour faire monter les enchères restent possibles. A noter que le clan Osimhen avait rendez-vous avec le LOSC ce samedi pour faire le point, peut-être la fin de l’opération, dans un sens ou dans l’autre…