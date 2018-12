Lille : Trop cher pour l'OL et l'OM, Pépé a un énorme fan au mercato

Dans : LOSC, OM, OL, Mercato.

Encore auteur d’une performance XXL sur la pelouse de Nîmes dimanche après-midi, Nicolas Pépé est assurément dans la forme de sa vie. Et au vu de sa saison sensationnelle, difficile de l’imaginer encore au LOSC la saison prochaine. Et en début d'année 2019 ? A priori, l’ancien du SCO d’Angers n’est pas à vendre cet hiver. Mais selon L’Equipe, tout est possible si un club se décide à débuter les enchères aux alentours de 50 ME au mois de janvier…

« Le jeune attaquant lillois est déjà hors d’atteinte pour Lyon et Marseille, qui l’avaient ardement courtisé lors du dernier mercato. Unai Emery, l’entraîneur d’Arsenal, l’apprécie également tout particulièrement. Et il n’est pas le seul sur le continent » lance le quotidien national, pour qui il n’est pas impossible que les Gunners d’Arsenal lancent une offensive pour Nicolas Pépé dans les prochaines semaines. Il sera alors très intéressant de voir comment Gérard Lopez et Marc Ingla réagiraient, eux qui ont répété à de nombreuses reprises que le gaucher de 23 ans ne partirait pas cet hiver.