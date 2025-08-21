Lille tente un attaquant à 53 buts en Ligue 1

Dans : LOSC.

A la recherche d’un second attaquant après avoir recruté Olivier Giroud plus tôt durant l’été, Lille pense maintenant à Habib Diallo.

Recruté cet été à la surprise générale et buteur dès la première journée de Ligue 1 sur la pelouse de Brest (1-1), Olivier Giroud part comme le titulaire de Bruno Genesio en attaque à Lille. L’international français va faire profiter les Dogues de son expérience et sa prestation lors de la première journée est très encourageante en dépit de son âge. Avec la qualification en Europa League, Lille aura toutefois besoin d’un second attaquant pour faire souffler l’ancienne légende d’Arsenal et de Chelsea.

C’est ainsi que selon Foot Mercato, Olivier Létang a manifesté son intérêt pour Habib Diallo, de retour à Al-Shabab cet été après un prêt au Damac FC en Arabie Saoudite la saison dernière. Proche de résilier son contrat avec le club de Saudi Pro League, l’ancien joueur de Metz ou encore de Strasbourg qui totalise 53 buts en Ligue 1 durant sa carrière est une cible de premier choix pour le LOSC. Mais le club nordiste n’est pas seul sur le dossier puisque Strasbourg, Lens et Lorient sont eux aussi intéressés au même titre que le FC Metz.

Habib Diallo pour épauler Olivier Giroud à Lille ?

L’ancien club d’Habib Diallo s’est immiscé il y a peu dans le dossier avec l’espoir de rafler la mise pour donner du poids à son attaque. Les clubs de Ligue 1 en quête d’un avant-centre vont se livrer une énorme bataille dans cette dernière ligne droite du mercato. Il faut dire que la perspective de récupérer un buteur aussi chevronné du championnat de France pour zéro euro a forcément de quoi faire rêver. Lille, avec une qualification européenne et des moyens financiers plus importants que ses concurrents français dans ce dossier, a de sacrés arguments. Reste à voir s’ils seront suffisants pour empocher la mise.