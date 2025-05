Lille s’est effondré, fête interdite en fin de saison

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Battu à Brest (2-0) samedi, Lille s’est mis en position défavorable dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Le LOSC pourrait subir les conséquences de sa fin de saison décevante.

Pendant que l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco savouraient leur qualification directe en Ligue des Champions samedi soir, leurs concurrents directs étaient moins d’humeur à faire la fête. Bien placé avant cette avant-dernière journée de ligue 1, Lille a peut-être perdu gros en s’inclinant à Brest. Les Dogues, à égalité de points avec le quatrième Nice, occupent désormais la cinquième place seulement synonyme de Ligue Europa, ou plutôt d’échec selon l’analyse de Daniel Riolo.

Les réactions de Bruno Genesio et Lucas Chevalier après #SB29LOSC 🎙️ pic.twitter.com/c1n2EO9Wqt — LOSC (@losclive) May 11, 2025

« Il y a une situation d’échec et c’est celle des Lillois, a commenté le journaliste de RMC. Ils ont fait une très belle première partie de saison, notamment en Ligue des Champions, et ils ne vont probablement pas y retourner. C’est un échec. La deuxième partie de saison, qui n’a pas été bonne, est en train de se terminer en accident. Post-Dortmund, c’est déception sur déception. A partir du moment où Lyon laisse filer, Lille doit terminer quatrième, même si leur saison a été très longue et en grande partie très satisfaisante. »

Létang ne va pas aimer

« Être dépassé comme ça par Nice, voire même Strasbourg, et ne pas être dans les places pour la Ligue des Champions, je ne pense pas que ce soit normal, a jugé Daniel Riolo. (…) Je ne pense pas qu’Olivier Létang accepte cette situation et soit satisfait de cette cinquième place. Ce serait désormais un miracle improbable si Nice perdait encore du terrain. Il doit penser que c’est un échec. Ils avaient de quoi faire quatrièmes, l’effectif de Nice n’est pas supérieur. Si Lyon avait fini devant, pourquoi pas. Si c’est Nice, je ne pense pas qu’ils vont le digérer. » En cas de déception, les Lillois peuvent s’attendre à un nouveau coup de gueule du président.