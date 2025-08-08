Lille réintégre Zhegrova, Létang alerte l'OM

Dans : LOSC.

Par Claude Dautel

Ayant refusé de prolonger avec son club, Edon Zhegrova avait été mis à l'écart par Lille. Mais Olivier Létang a annoncé ce vendredi que l'ailier convoité par l'Olympique de Marseille va revenir dans le groupe de Bruno Genesio.

Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation de Felix Correia et Nathan Ngoy, le président du LOSC n'a pas évité une question concernant l'avenir d'Edon Zhegrova à Lille. Alors que depuis quelques jours, on annonce l'intérêt de l'OM pour son attaquant kosovar, Olivier Légang a révélé que du côté de Lille, on était désormais prêt à réintégrer Zhegrova dans le groupe de Bruno Genesio alors que la saison de Ligue 1 début dans neuf jours avec un déplacement à Brest. « Il est possible qu’Edon reprenne l'entraînement professionnel à partir de lundi. On a envisagé qu'il puisse partir, mais les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu'il puisse partir. Comme il est là et qu’il est en capacité de jouer, on a parlé ce matin. L'idée, c'est, s'il reprend avec l'équipe professionnelle, qu'il puisse faire la saison avec nous », a précisé le dirigeant lillois.

Zhegrova prêt à jouer cette saison avec Lille

Zhegrova à l'OM, c'est la douche froide https://t.co/25sp3H8nUa — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2025

Cependant, Olivier Létang n'a pas fermé la porte à un départ d'Edon Zhegrova, l'intérêt du LOSC étant de vendre l'international kosovar puisque ce dernier sera totalement libre en fin de saison prochaine s'il reste à Lille. Mais visiblement, pour l'heure, le club nordiste n'a pas reçu une offre suffisante pour être acceptée. Si l'intérêt de l'Olympique de Marseille a été évoqué ces derniers, Fabrice Hawkins, journaliste de RMC et spécialiste du mercato, a lui fait savoir que pour l'instant l'OM n'avait pas formulé la moindre proposition au LOSC pour Edon Zhegrova. Et même si Timothy Weah a évoqué la venue de l'ailier lillois, pour l'instant tout cela n'a donné lieu à aucune offre marseillaise.