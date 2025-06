Lille réclame une fortune, MU rétrograde Chevalier

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Auteur d’une saison remarquée avec le LOSC, Lucas Chevalier a fait grimper sa cote en Angleterre. Plusieurs écuries comme Manchester United se sont manifestées pour le gardien français. Mais le prix réclamé par le club nordiste peut représenter un sérieux obstacle.

Libres après leur refus de prolonger, Angel Gomes et Jonathan David ne seront peut-être pas les seuls cadres à quitter Lille cet été. A un an de la fin de son contrat, l’ailier kosovar Edon Zhegrova n’est pas retenu, tandis que Lucas Chevalier va probablement recevoir des offres intéressantes. Le gardien du LOSC a encore impressionné cette saison. Ses pairs l’ont élu meilleur portier de l’exercice en Ligue 1 sans tenir compte, en principe, de ses exploits en Ligue des Champions.

Lille : La Juve s’éloigne, Jonathan David accuse son agent https://t.co/FDXjKmKeio — Foot01.com (@Foot01_com) June 25, 2025

Ses performances devraient lui offrir de belles opportunités pendant ce mercato estival. On parle d’un intérêt du Paris Saint-Germain en cas de départ de Gianluigi Donnarumma qui semble parti pour prolonger. A priori, Lucas Chevalier a davantage de chances d’atterrir en Angleterre. Pendant que The Athletic révèle une prise d’informations de la part de Newcastle, l’autre média britannique TEAMtalk insiste sur la présence d’Aston Villa et de Manchester United. Ces deux formations auraient déjà contacté l’entourage du Français en vue d’un possible transfert.

Chevalier n'est pas la priorité de MU

Rien de concret du côté mancunien où l’on ignore encore si André Onana fera ses valises. Et de toute façon, la priorité des Red Devils serait plutôt le portier d’Aston Villa Emiliano Martinez. En revanche, Lucas Chevalier est bien désigné comme l’option numéro 1 des Villans qui auraient même proposé près de 47 millions d’euros pour l’attirer. Un montant généreux et pourtant insuffisant. Pour accepter de transférer son dernier rempart sous contrat jusqu’en 2027, Lille réclamerait environ 60 millions d’euros ! C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles Manchester United considère simplement le deuxième gardien des Bleus comme un plan B.