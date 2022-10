Lille promet une démonstration pour le derby contre Lens

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Après la défaite à Lorient (2-1) le week-end dernier, Lille va tenter de se relancer dans le derby contre le Racing Club de Lens dimanche soir. Pas de calcul, promet l’entraîneur Paulo Fonseca qui annonce du grand spectacle au Stade Pierre-Mauroy.

Le coup de gueule d’Olivier Létang a fait du bruit. En colère après la surprenante défaite à Lorient, le président du LOSC avait promis une explication en interne ainsi qu’une réaction. On peut penser que la semaine d’entraînement a été agitée pour les Dogues. D’autant que cette 10 journée de Ligue 1 les oppose au rival. C’est effectivement le Racing Club de Lens qui se présentera au Stade Pierre-Mauroy dimanche soir, qui plus est avec le statut d’équipe invaincue depuis le début de la saison.

Seko Fofana en conf de presse : « Je ne savais pas qu'on était favoris Ça reste quand même Lille, une équipe de qualité Ils n'ont pas forcément les bons résultats, mais on voit qu'ils proposent un autre football. Ça ne va pas être facile, ça va être un très grand match. » pic.twitter.com/jOr0VfdfEp — SuiveurLillois (@SuiveurLillois) October 7, 2022

Si l’on ajoute les sept points d’écart entre les deux formations, Lille a toutes les raisons de vouloir s’imposer. D’où la motivation et l’ambition dans le jeu affichées par l’entraîneur Paulo Fonseca en conférence de presse. « Nous avons beaucoup parlé après le match de Lorient, a confirmé l’entraîneur portugais aux médias. La semaine a été bonne, les entraînements aussi. Nous avons un match spécial demain, mais l'équipe est prête et motivée. Le derby est un match spécial, mais c'est un match. »

« Les gens verront du spectacle »

« Nous devons être motivés, a prévenu l’ancien coach de la Roma. La pression fait partie du métier. On est armé et on donnera tout ce dimanche. Lens met beaucoup d'intensité dans ses matchs. Je reconnais que c'est une équipe de qualité. Nous voulons dominer le match et les presser. Ce sera un bon match, je n'en doute pas. Les gens verront du spectacle. Les deux équipes ont leur identité propre et voudront gagner. » Paulo Fonseca ne pouvait pas mieux vendre ce derby du Nord.