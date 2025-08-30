Lille ‍: Premier coup dur pour Giroud

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Déjà auteur de deux buts en deux matchs depuis le début de la saison, Olivier Giroud ne réalisera pas la passe de trois ce samedi à Lorient (17 heures).

Le meilleur buteur du LOSC est forfait pour le déplacement de son équipe au Moustoir, nous apprend L’Equipe. Le quotidien national indique que l’attaquant qui fêtera ses 39 ans en septembre prochain n’a pas fait le voyage à Lorient en raison d’un problème physique « sans gravité » dont la nature « n’a pas été confirmée ». Un vrai coup dur pour Lille, privé de son arme offensive n°1. Bruno Genesio va devoir s’adapter et pourrait titulariser le jeune Matias Fernandez-Pardo en pointe puisque la nouvelle recrue Hamza Igamane n’a pris part qu’à un seul entraînement avec sa nouvelle équipe depuis sa signature en provenance des Glasgow Rangers.