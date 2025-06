Lille négocie la signature d'Olivier Giroud ‍!

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre pour compenser le départ de Jonathan David, les dirigeants du LOSC négocient la signature d’Olivier Giroud.

Une légende du football français est de retour en Ligue 1 en la personne de Paul Pogba. Le champion du monde a signé un contrat de deux ans à l’AS Monaco, et ce coup spectaculaire du club de la Principauté donne visiblement des idées à d’autres formations de l’Hexagone. Et pour preuve, le site Le Petit Lillois nous apprend que Lille, à la recherche d’un avant-centre pour compenser le départ de Jonathan David (en fin de contrat) est très intéressé par Olivier Giroud. Sous contrat avec les Los Angeles Galaxy FC jusqu’en décembre 2025, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France suscite un réel intérêt de la part de Bruno Genesio et d’Olivier Letang.

💭 Pour ce mercato estival, le LOSC a un petit rêve. Celui de faire revenir Olivier Giroud (38 ans, Los Angeles FC) en France. Des négociations sont en cours entre toutes les parties.https://t.co/2LZ2g8tviw — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) June 25, 2025

La preuve, « de premières discussions ont déjà eu lieu » entre Lille et l’entourage de l’attaquant de 38 ans. La piste Giroud n’était initialement pas prioritaire chez les Dogues, qui se sont notamment intéressés à Matthis Abline. Mais comme l’OM, le club lillois a pour l’instant mis de côté ce dossier en raison des demandes financières jugées trop importantes du FC Nantes, qui a fixé par la voix de son propriétaire Waldemar Kita le prix de son attaquant tricolore à 50 millions d’euros. Au poste d’avant-centre, le LOSC garde par ailleurs un oeil sur Hamza Igamane.

Lille fonce sur Olivier Giroud

Le buteur marocain des Glasgow Rangers est aussi courtisé par l’OM et son prix a été fixé par le club écossais à environ 20 millions d’euros. La piste Olivier Giroud sera à coup sûr moins onéreuse. Mais elle présente aussi beaucoup de risques quant à l’état physique du joueur. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 36 apparitions aux Etats-Unis, l’ancien attaquant d’Arsenal, de Chelsea ou encore de l’AC Milan a-t-il encore le niveau de la Ligue 1? Le LOSC semble en être convaincu et pourrait prendre ce risque. Voilà en tout cas une belle surprise pour la Ligue 1, qui ne crachera pas sur le retour au pays d’un championnat du monde très apprécié du public français.