Lille : Navas devant Maignan, les Dogues montrent les crocs

Dans : LOSC.

Décisif à de nombreuses reprises avec le Paris Saint-Germain, Keylor Navas a été élu meilleur gardien de Ligue 1 cette saison aux Trophées UNFP. Le Costaricien devance notamment Mike Maignan du côté de Lille, où l’on ne comprend pas cette hiérarchie.

En attendant de savoir qui du LOSC ou du Paris Saint-Germain sera sacré champion de France dimanche soir, une petite bataille a été remportée par les Parisiens. Dans la catégorie du meilleur gardien de la saison en Ligue 1, c’est effectivement Keylor Navas qui été plébiscité par ses pairs. L’ancien portier du Real Madrid était pourtant en concurrence avec l’excellent Mike Maignan, dont le coéquipier Burak Yilmaz n’a pas tardé à réagir. « Désolé, mais c'est lui le meilleur », a répondu l’attaquant de Lille sur Instagram, avec une photo en compagnie du Français.

Et le Turc n’était pas le seul à contester le résultat des votes dans le camp nordiste. En conférence de presse, l’entraîneur Christophe Galtier a aussi fait part de son désaccord. « Je ne peux pas répondre pour Mike mais je suis très déçu pour lui, a réagi le coach lillois. C'est un vote et c'est comme ça. Il fait partie de l'une des meilleures défenses d'Europe. On a 21 clean-sheets. Il a été décisif tout au long de la saison, il a évolué à un très haut niveau. Il a su tenir quand l'équipe était quelques fois dans une situation très défavorable, il a toujours su tenir un certain niveau de performance. »

L’explication de Galtier

« Donc évidemment que je suis déçu pour lui mais il faut respecter le vote, a tempéré Christophe Galtier, avant d’exposer sa théorie. Si Mike n'a pas été élu, je pense que c'est parce que les performances en Ligue des Champions ont influencé les personnes qui ont voté. Mais on parle de la Ligue 1 et je pense que dans notre championnat 2020-2021, le meilleur gardien, sans faire offense à Navas, aura été Mike, ça c'est sûr. » Héroïque contre le FC Barcelone et le Bayern Munich, le Parisien a pu impressionner ses homologues.