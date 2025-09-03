Lille n’a pas fini son mercato de rêve

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Régulièrement utilisé la saison dernière, André Gomes n’entre plus dans les plans de l’entraîneur Bruno Genesio. Malgré la fermeture du marché dans les principaux championnats européens, le milieu du LOSC devrait partir et permettre à ses dirigeants d’ajouter une réussite supplémentaire à leur mercato.

Peu convaincu par la compétitivité de son effectif avant le début du championnat, Bruno Genesio est sûrement rassuré. L’entraîneur du LOSC a vu ses dirigeants s’activer durant les dernières semaines du mercato. Résultat, le technicien peut compter sur un groupe suffisamment fourni, et notamment dans l’entrejeu où un joueur du talent d’André Gomes n’a plus sa place parmi les Benjamin André, Ngal’ayel Mukau, Ayyoub Bouaddi ou encore Nabil Bentaleb.

🚨EXCL #LOSC



❗️ André Gomes, qui n'est pas dans les plans de Bruno Genesio, est plus que jamais sur le départ du LOSC



🎯le milieu 🇵🇹 a été approché par des clubs exotiques et réfléchit à sa prochaine destinationhttps://t.co/11HNZPGpNJ pic.twitter.com/BsuVVucfEP — Sébastien Denis (@sebnonda) September 3, 2025

Le milieu de 32 ans, régulièrement utilisé lors du précédent exercice, n’a toujours pas été aligné après trois journées de Ligue 1. Pas sûr que le Portugais joue à nouveau sous le maillot de Lille étant donné qu’il n’entre plus dans les plans de Bruno Genesio. Selon les informations de Foot Mercato, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais ne l’a même pas inscrit sur la liste pour disputer la Ligue Europa. Le technicien ne serait sans doute pas affecté si André Gomes venait à faire ses valises dans les jours à venir.

André Gomes a des offres

Pour rappel, même si le mercato a fermé ses portes dans les principaux championnats européens, les recrutements sont encore autorisés dans d’autres pays comme l’Arabie Saoudite, le Qatar et la Belgique. Le Lillois sous contrat jusqu’en juin prochain, qui avait fait son retour libre l’été dernier après un premier passage en 2022-2023, a déjà reçu plusieurs offres de pays exotiques, sans trancher jusqu’à maintenant. Le LOSC ne peut qu’attendre la décision de l’ancien joueur du FC Barcelone dont le départ permettrait d’alléger la masse salariale du club. A priori, la séparation paraît inévitable.