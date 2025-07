Lille met un violent uppercut au Paris FC

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Le Paris FC rêve toujours d’attirer Benjamin André et a transmis une offre de 3 millions d’euros à Lille. Le club nordiste a de son côté reçu une excellente nouvelle dans l’espoir de garder son capitaine.

Mine de rien, il s’agit de l’un des feuilletons de ce début de mercato en Ligue 1. Benjamin André, capitaine de Lille et sous contrat avec les Dogues jusqu’en juin 2026, est la priorité du Paris FC. A la recherche d’un joueur d’expérience au milieu de terrain, le promu francilien juge l’ancien Rennais comme le joueur idéal d’autant qu’il est accessible financièrement. Benjamin André et le PFC ont déjà trouvé un accord contractuel pour un bail de trois ans avec une belle revalorisation salariale. Mais le plus difficile pour le club parisien est de convaincre Lille de lâcher son capitaine.

L1 : André rêve du Paris FC, Lille le met à l'écart https://t.co/ZumBf7rsXy — Foot01.com (@Foot01_com) July 19, 2025

Le journaliste Marc Mechenoua révèle sur son compte X que le Paris FC ne relâche pas ses efforts et va envoyer une nouvelle offre à hauteur de 3 millions d’euros pour acheter la dernière année de contrat de Benjamin André dans le Nord. Le joueur veut toujours rallier la capitale française mais dans ce dossier, Olivier Létang a un coup d’avance puisque le patron du LOSC a reçu une excellente nouvelle. En effet, notre confrère indique que si les deux clubs ne parvenaient pas à s’entendre, Benjamin André pourrait ouvrir la porte à une prolongation de deux ans et ainsi signer un nouveau contrat jusqu’en 2028 à Lille.

Benjamin André finalement prêt à prolonger au LOSC

L’issue de ce feuilleton est attendue en début de semaine prochaine mais cette information change évidemment la donne pour le LOSC, pour qui la menace d’un départ libre et d’un bras de fer avec son capitaine s’éloigne. Le Paris FC fera de son côté le maximum pour convaincre Lille de lui vendre son milieu de terrain à tout faire, mais la tendance n’est plus aussi positive qu’elle ne l’était ces derniers jours pour le club francilien qui pourrait bien être contraint de prospecter pour renforcer son entrejeu.